Svolta clamorosa nel caso Ilenia Fabbri

È arrivata in giornata la clamorosa svolta nel caso di Ilenia Fabbri, la donna trovata morta a Faenza nelle prime ore del mattino del 6 Febbraio scorso.

L’ennesimo caso di femminicidio, avvenuto nella casa dove la donna viveva con la giovane figlia Arianna, dopo la turbolenta separazione dal marito Claudio Nanni.

Questa la ricostruzione: Arianna si era svegliata presto per andare fuori città col padre per concludere l’acquisto di una vettura. Pochi istanti dopo che la ragazza è uscita di casa, un uomo si è introdotto nell’abitazione di Ilenia aggredendola e tentando di strangolarla, ma qualcosa è andato storto nel piano del sicario: non era infatti a conoscenza del fatto che un’amica di Arianna era presente in casa ed aveva chiamato la figlia di Ilenia per avvisarla di cosa stesse accadendo. Il malvivente ha quindi dovuto cambiare il proprio piano d’azione, rincorrendo la povera Ilenia per le scale e togliendole la vita tagliandole la gola con un coltello da cucina. Nel frattempo, Arianna e il padre rientravano di fretta ma l’uomo, giunto sul posto, non è andato a verificare la situazione, lasciando che se ne occupasse la figlia.

Sin dai primi momenti, la dinamica dell’aggressione aveva fatto pensare ad un omicidio su commissione, anche considerato che dalle testimonianze della ragazza presente in casa la vittima non conosceva il suo assassino.

I sospetti erano ricaduti sull’ex marito di Ilenia, che poteva essere mosso da moventi sia passionali (la donna si stava rifacendo una vita con un nuovo compagno), sia economici (tra i due stava iniziando una battaglia legale per cifre considerevoli).

Stamane la polizia di Ravenna ha arrestato proprio Claudio Nanni, oltre che Pierluigi Barbieri, un pregiudicato con il quale lo stesso Nanni aveva avuto contatti pochi giorni prima della morte della vittima. Tra i due, per i quali le accuse sono rispettivamente mandante ed esecutore dell’omicidio della donna, ci sarebbe stato anche uno scambio di una cifra, non grossa, di contanti.