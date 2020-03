Corona virus: che cosa sta accadendo nel mondo

Corona virus: gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza

Il corona virus ormai si è sviluppato in tutto il mondo e il numero dei contagiati e dei morti sembra crescere ogni giorno di più. Tra i paesi più colpiti dopo la Cina c’è sicuramente l’Italia, seguita a ruota dalla Spagna e dalla Germania. I casi di corona virus però continuano a crescere velocemente in qualsiasi parte del globo, anche in America. Il presidente Donald Trump ha finalmente affermato che la situazione non sembra essere sotto controllo. Trump inoltre ha sostenuto che gli Stati Uniti sono stati colti di sorpresa dal virus ma che se tutti lavorano nel migliore dei modi quest’ultimo potrebbe essere sconfitto tra i mesi di luglio e agosto. Intanto nelle città di New York e Los Angeles sono state già chiuse le scuole e numerose attività come bar, ristoranti e negozi.

Corona virus: qual è la situazione nel mondo

Anche la Francia è uno dei paesi più colpiti dal corona virus. Qui il presidente Macron ha affermato che il paese è in guerra, ma non contro un esercito ma contro un nemico pericoloso e invisibile. Intanto Macron chiude le frontiere di ingresso dell’Unione europea limitando anche gli spostamenti solo se necessari. Così come in Italia dunque, anche in Francia c’è l’invito a stare a casa e uscire soltanto per motivi di salute, per fare la spesa oppure per lavoro. In Germania i casi crescono a vista d’occhio: sembra infatti che in un solo giorno il numero delle persone risultate positive al corona virus arrivi a mille, facendo così salire il numero dei contagiati a più di sei mila. Per quanto riguarda i dati italiani invece, sembrerebbe che il virus abbia superato i due mila morti. I leader del G7 hanno dunque affermato che si tratta di una tragedia mondiale che sta affliggendo quest’epoca e che non colpisce soltanto gli anziani ma anche i bambini e le persone più giovani.