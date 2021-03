Tom Cruise e il deep fake, cosa è successo

Uno dei film maggiormente riusciti di Tom Cruise ha una traccia che si può riassumere approssimativamente in questo modo: un enigmatico «nerd» crea un finto Tom Cruise che in un video gioca a golf, successivamente lo diffonde su una piattaforma conosciuta e raggiunge milioni di clic.

Allora il reale Tom Cruise si apre un profilo social vero ma quello precedente, quello fittizio, piace di più e così l’oggettività deve piegarsi alla finzione, come nei più bei film di Christopher Nolan.

Film o realtà?

Certo, lo sappiamo: non è un film ma è quello che è successo realmente, ed è per quello che l’avverbio «veramente» può valere in questa fatto di deepfake, intelligenza artificiale, fama da star di Hollywood e social.

Un trionfo straordinario quello dei due video, che in due giorni hanno totalizzato due milioni e mezzo di visualizzazioni e inoltre autorevoli esperti di deepfake li hanno ritenuti reale, quindi non un simulati come in verità sono.

Parliamo dunque di almeno due video apparsi su TikTok: in uno si vede Cruise che inciampa e che se la ride in un negozio, in un altro si cimenta nel golf e via dicendo.

I video pubblicati su TikTok dall’account fake @DeepTomCruise e che in pochi giorni hanno ottenuto più di 2 milioni di views sono stati creati dal visual artist Christopher Ume ‘per gioco’: “Volevo dimostrare le possibilità tecnologiche di questo mondo e quello che potrebbe accadere tra pochi anni” ammette uscendo allo scoperto.

Ma la notorietà era oramai giunta alle stelle. Basti pensare che il profilo TikTok del visual artist ha raggiunto circa 400mila follower in pochi giorni, mentre la pagina pubblica di Tom Cruise, con anche la spunta blu, ne conta solo 22.600.

“I fan, dunque hanno riconosciuto il finto Cruise più genuino di quello autentico”.

Ume ha ricostruito le sembianze di Cruise utilizzando la tecnologia informatica con un dispositivo che ricorda FaceApp, l’app che «ha invecchiato» molti di noi nel 2019 (sembra un secolo fa).