Isola dei Famosi, chi parteciperà

L’adesione di Daniela Martani all’Isola dei Famosi è stata accolta da mille polemiche.

La blogger e scrittrice, autrice del volume “Antinfluencer – Contro i nuovi persuasori del nulla”, è stata infatti più volte al fulcro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni su Covid e vaccini.

La negazionista e no-vax Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e si è sottoposta a un tampone molecolare per partire per L’isola dei Famosi. Ormai è deciso dunque, la Martani partirà per l’Honduras.

Si sta premiando una negazionista famosa per non condividere l’uso delle mascherine? Questo è il dubbio che lascia perplessi circa l’accettazione di Daniela Martani tra i concorrenti del programma reality di Canale 5. Le reazioni che sono ne derivate sono addirittura aspre.