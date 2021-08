Jasmine Carrisi ha contratto il Covid

Al Bano ha confermato che Yasmine Carrisi ha il Covid 19: il cantautore Italiano ha invitato tutti a vaccinarsi poiché questa e l’unica via per salvarci dal virus e dalla pandemia.

La figlia ha contratto l’infezione da Covid-19 e sta attraversando un brutto momento come da lei stessa rivelato precedentemente in alcune stories di Instagram. Sto davvero malissimo.

Quali sono i sintomi principali del Covid contratto da Jasmine Carrisi

Ha la febbre a 38, è molto stanca e spossata ed ha un po’ di tosse, i sintomi tipici di questo maledetto virus. È dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un virus contro cui non puoi fare nulla.

L’abbiamo dovuta segregare e per una ragazzina di 20 anni è parecchio dura.

Ma non le manca il appoggio di papà Al Bano e di mamma Loredana, uniti dal loro fantastico rapporto che è sopravvissuto tra alti e bassi proprio per amore dei figli.

A far sapere come ha affrontato i giorni critici è stato proprio il padre, nel corso di un’intervista rilasciata ad Adnkronos.

Jasmine contrae l’infezione dopo la prima dose di vaccino

Nonostante avesse comunque effettuato la prima dose di vaccino questo non le è bastato per evitare di essere contagiata. “Se non l’avesse fatta chissà come starebbe, è dura vederla in quelle condizioni“, ha dichiarato il cantante.

“Ognuno ha la libertà di vivere e morire come gli pare e piace però questo non può influenzare l’andamento dell’intera umanità” Il vaccino è la salvezza dell’umanità. “Fu così che ci che ci salvammo dal vaiolo!”, ha concluso il cantante.