Can Yaman e Diletta presto sposi? La fuga in Turchia ne è una prova

Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero presto convolare a nozze. Stando a quanto riportato su Nuovo, la coppia si sarebbe incontrata con la madre di lui, Güldem, in un’occasione servita appositamente per fare la conoscenza della giornalista.

Il tutto è avvenuto dopo una vacanza in Sicilia, la terra che ha dato i natali alla Leotta. Al termine del soggiorno siciliano, la coppia avrebbe preso un volo per la Turchia e si sarebbe recata dalla famiglia dell’attore. Famiglia che avrebbe accolto benevolmente la giornalista, al punto tale che i due avrebbero già fissato la data per il matrimonio.

La coppia sarebbe particolarmente affiatata. Lui sembra aver perso la testa per Diletta, lei potrebbe aver trovato il principe azzurro. Una conferma del feeling è data dalla partecipazione di Yaman a Celebrity Hunted, in cui l’attore ha dato mostra del legame che lo unisce alla conduttrice.

Già, ma a quando le nozze?

Una data, com’è giusto che sia, non è ancora trapelata. La mezza certezza è che il matrimonio, salvo sorprese clamorose, si farà.

Can Yaman non ha mai nascosto l’attrazione provata nei confronti della Leotta, all’insegna di un amore da lui definito “leale”, in cui egli stesso si è assunto le sue “responsabilità”. L’attore si è sempre dimostrato rispettoso, “sia per lei che per il nostro rapporto”, dando vita a un legame – per quanto possibile – riservato.

“Per lei provo grande rispetto, e la riservatezza è stata la nostra prima promessa”.

È chiaro come Yaman sia letteralmente innamorato della sua Diletta: le sue parole non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Dopo la vacanza in terra di Sicilia, dunque, i due hanno deciso di raggiungere la Turchia. Non si è trattato di un caso: l’attore è molto legato alla sua famiglia, e prima di fare un passo importante – il possibile matrimonio, per l’appunto – ha scelto di rendere i suoi genitori pienamente partecipi.

L’attesa, adesso, è tutta concentrata sugli sviluppi della loro relazione. Vi è la certezza che, qualora venga celebrato, il matrimonio si terrà all’insegna della riservatezza, con pochi eletti e, se possibile, lontani dai flash dei fotografi. Di contro, vi è incertezza sulla data e sul luogo delle celebrazioni: si terrà nella bella Italia o nella bella Turchia?