Sonia Bruganelli nuova opinionista al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini

Chi è Sonia Bruganelli?

Sonia Bruganelli non è un personaggio molto noto e per lo più per essere la coniuge di Paolo Bonolis.

Nonostante sia sconosciuta a molti, Sonia Bruganelli, si scontra quotidianamente con gli haters che invadono il suo profilo Instagram e la criticano per qualsiasi ragione. È uno dei bersagli preferiti dagli odiatori del web, ma lei sembra divertirsi a provocarli.

Al Corriere della Sera la signora Bonolis racconta che ha accettato di partecipare in qualità di opinionista alla trasmissione del Grande Fratello VIP. Conferma che sarà un opinionista pungente “non certo democristiana, quello non mi si addice proprio. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare”.

Chi condurrà la nuova Edizione del Grande Fratello VIP?

Il programma del Grande Fratello VIP sarà condotto per la terza volta dall’ormai collaudato Alfonso Signorini.

Nel con gli anni ho cominciato ad apprezzare quel equilibrato modo disinteressato di vedere le cose, lasciarsi stupire quando serve ma non dare peso a dinamiche umane che lasciano il tempo che trovano perché ho imparato che le persone cambiano in base a necessità, esigenze, situazioni, momenti: la coerenza è una qualità complicatissima…” Perché Sonia Bruganelli ha deciso di dire di sì ad Alfonso Signorini e al suo Gf Vip? Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente”, ha detto la moglie di Paolo Bonolis. Un modo di fare ‘cinico’ che Sonia Bruganelli è costretta a tenere per difendersi spesso dai tanti attacchi che riceve.

“A tutti viene richiesto una costante mutazione di forma, di aspetto, di ideologie, perché altrimenti si smette di essere interessanti, accattivanti, ce l’hanno imposto i nuovi mezzi di comunicazione”.

In buona sostanza la Signora Bonolis accetta di fare il GF Vip. “E’ la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia…” – asserisce. Aggiunge poi, spiegando al Corriere, “E’ un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività”

Conclude infine che è sicura che si tratti solo di una breve parentesi, una divagazione.

Poi tornerà alla sua Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come “Avanti un altro!”