Giorgia Rossi a DAZN: Io e Diletta Leotta non siamo paragonabili

Giorgia Rossi ha parlato di Diletta Leotta e non è mancata una frecciata nei confronti della collega: scopri cosa ha dichiarato il nuovo innesto di DAZN.

Tra i grandi nuovi acquisti di di DAZN, oltre a diversi ex calciatori come Matri e Barzagli, c’è ovviamente anche il nome di Giorgia Rossi.

Quella della Rossi è stata una lunga gavetta nelle forze del Biscione, tanto da diventare un volto molto noto dei palinsesti sportivi.

A differenza di Diletta Leotta, che ha deciso di staccarsi da Sky, che l’aveva lanciata per intraprendere un cammino televisivo di crescita anche grazie alla piattaforma digitale, tiene e molto a puntualizzare la sua formazione professionale.

Non è la prima volta che Giorgia parla della Leotta: ospite di Tiki Taka, qualche tempo fa aveva espresso la sua opinione sul paragone tra di loro: “Cosa unisce me e Diletta Leotta?“. Differenti quel che basta per renderla una figura che non va sovrapposta alla sua.

Il pensiero di molti è scettico e le recenti dichiarazioni di Giorgia Rossi nei confronti di Diletta potrebbero aprire dibattiti, specie sui social.

Differenti anche a livello sentimentale?

Giorgia, che da sette anni è legata sentimentalmente al collega di Mediaset Alessio Conti, spende parole lusinghiere nei confronti del fidanzato, raffrontandolo anche all’attore Can Yaman, notoriamente fidanzato con Dieltta Leotta. E aggiunge: «Il matrimonio è nei nostri programmi”

Il loro rapporto è certamente più duraturo rispetto a quella che lega la Leotta a Can Yaman, con cui a breve dovrebbe convolare a nozze.