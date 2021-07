Morgan al Florence Folks Festival: due location per la kermesse e svariati ospiti

Lascia o raddoppia?

Il Florence Folks Festival, in questo anno particolare, raddoppia, coinvolgendo per la prima volta due amministrazioni locali.

La rassegna – che promuove i linguaggi universali della musica, del cibo e della convivialità, e che coinvolge artisti locali, nazionali e internazionali provenienti da culture diverse, quest’anno si tiene fra InStabile – Culture in movimento dal 22 al 24 luglio e il Castello dell’Acciaiolo di Scandicci dal 29 al 31 luglio.

Ospiti speciali di questa nuova brillante edizione: Morgan con “Il Tenco ascolta”, l’incrollabile Bobby Solo, il fascino spassoso di Michela Giraud, le musiche di Fanfara Station, i Baro Drom Orchestra e gli Ayom.

La rassegna, a cura dell’associazione “La Scena Muta”, coniuga tradizione e attualità con un cartellone che prevede concerti, laboratori musicali per i più piccoli, incontri con le librerie indipendenti e un market dedicato esclusivamente agli artigiani e al food.

Al sostegno economico dei due comuni interessati si aggiunge il contributo di Sammontana, Consiag e Ruffino.

Instabile – Culture in movimento : 22 – 24 Luglio

La prima data, nel circolo Arci di InStabile, ubicato a Firenze Sud in via della Funga, saranno gli Ayom a dare il via alle danze il 22 luglio

Dal Brasile fino all’Angola e Capo Verde ma con un’identità chiaramente mediterranea, porteranno sul palco il loro sound multiculturale, dove tradizione e contaminazione coesistono armonicamente.

Non mancherà chiaramente il food, in occasione del FFF il ristorante di InStabile proporrà un menu speciale inserendo piatti tradizionali a base di melanzana violetta e verdura.

Scandicci: 29 – 31 Luglio

Scandicci vedrà invece il gradito ritorno del ristorante Timeout Firenze che proporrà la sua buonissima pizza fatta con farine composte da grani di filiera corta.

Tra le attività collaterali, quest’anno laboratori musicali per bambini, organizzati dalla Pippolo Music School, la prima scuola di musica popolare contemporanea itinerante, una serie di eventi con ospiti e letture promossi da Liindi, la rete delle librerie indipendenti della kermesse, in collaborazione con la piattaforma online Bookdealer, il market dell’Associazione HeyArt, e le degustazioni di qualità offerte da Sammontana, Ruffino e Timeout Firenze.