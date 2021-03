5 curiosità sul film Green Book

″Non vinci quando usi la violenza, vinci quando mantieni la tua dignità″. Questa è una delle tante frasi regalate da #GreenBook , uno dei film più sorprendenti degli ultimi anni. La pellicola, diretta da Peter Farrelly, non solo ha suscitato il favore del pubblico sin dalla sua presentazione al Toronto Film Festival ma nel 2019 ha vinto tre Oscar: miglior film, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura.

Una storia vera

#GreenBook è tratto da una storia vera ed è interpretato da Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Il film, ambientato nell’America degli anni ’60, narra dell’amicizia tra un pianista afroamericano, Don Shirley, e un buttafuori italoamericano, Tony Lip.

Don è un celebre pianista jazz che si trova ad aver bisogno di un autista che lo accompagni nel tour che lo vede impegnato in diverse tappe in giro per gli Stati Uniti. Città dopo città, tra i due nasce un forte rapporto di amicizia che rimarrà intatto fino alla loro scomparsa, avvenuta per entrambi nel 2013.

Il #GreenBook

Il titolo del film si riferisce al “Negro Motorist Green Book” ovvero una guida pubblicata negli Stati Uniti nei primi anni ’60 nella quale erano elencati tutti i luoghi e i locali dove le persone di colore potevano essere accolte senza problemi. Sono gli anni della segregazione razziale e il film rappresenta uno spaccato forte e drammaticamente vero dell’America di quegli anni.

I chili di Viggo Mortensen

L’attore, indimenticabile protagonista del Signore degli Anelli, ha dovuto rinunciare alla sua prestanza fisica e ingrassare di ben 20 chili per potersi calare nei panni di Tony.

Mahershala Ali e il pianoforte

È stato Kris Bowers, compositore della colonna sonora di #GreenBook e ottimo pianista, a suonare realmente il pianoforte al posto di Mahershala Ali. Ogni scena quindi è stata girata due volte per permettere la sovrapposizione digitale tra le mani di Ali e quelle di Bowers.

La gara degli Hot Dog

Nella famosa gara dei mangiatori di Hot Dog Viggo Mortensen ha mangiato realmente la bellezza di 15 panini, uno dietro l’altro.