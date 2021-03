17 marzo: il St. Patrick’s Day oggi sarà in streaming

Il santo e la festa irlandese

San Patrizio, patrono d’Irlanda viene ricordato e festeggiato il giorno 17 marzo non solo nella sua nazione d’origine ma praticamente in tutto il mondo. La festa di natura religiosa, è considerata in Irlanda un vero e proprio evento culturale. In verità non tutti sanno che le origini della ricorrenza sono da rintracciare non in territorio europeo, come verrebbe naturale pensare, bensì in America del Nord, terra che è stata in passato protagonista della diaspora irlandese. A predominare in questa giornata è comunque sempre stata la tradizione irlandese, in tutte le sue molteplici sfaccettature. Proprio gli abiti tipici sono quelli che normalmente sfilano per le strade di Dublino in occasione di questa giornata di festa.

La parata di Dublino

La parata che si tiene il 17 marzo per le strade della capitale irlandese in onore di San Patrizio è un unicum nel suo genere. Non si tratta solo di uomini e donne in maschera ma anche di carri da parata con ballerini, ballerine e comparse che trasformano il tutto in un vero e proprio spettacolo. Il tutto mentre dal punto di vista religioso si festeggia St. Patrick’s Day con apposite celebrazioni.

Purtroppo dopo l’annullamento del 2020, anche quest’anno a causa della pandemia il festival non si potrà svolgere e nelle diverse città ci si è dunque organizzati diversamente.

La diretta streaming per San Patrizio

In tempi di pandemia la festa in onore di San Patrizio si è trasformata nel St. Patrick’s Day at Home. Si tratterà di una diretta streaming che verrà trasmessa su Youtube e sulla pagina Facebook dedicata. Uno spettacolo sui generis che avrà il compito di allietare coloro che vorranno sintonizzarsi a partire dalle ore 20. Oltre che con la diretta streaming, sia a Dublino che a Chicago si è già provveduto a celebrare il santo irlandese con il colore simbolo di questa nazione, il verde. Proprio di verde si sono tinte queste due città. Dal Chicago river ai palazzi e monumenti di Dublino, tutto è stato illuminato in memoria del santo.