Uragano Ida, morte e distruzione a New York

Danni incalcolabili e numerosi morti a New York e nell’intero Stato del New Jersey per il passaggio dell’uragano Ida. Numerosi appelli delle autorità alla popolazione: rimanete a casa.

Si allunga la lista delle vittime a New York e nel New Jersey per il passaggio dell’uragano Ida, la triste contabilità è ferma per ora a 45 vittime, ma il bilancio non è ancora definitivo. L’evento meteorologico ha stravolto la vita di tutta la regione, con i trasporti in ginocchio e la popolazione invitata a non uscire di casa.

Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha usato Twitter per convincere i suoi concittadini a rimanere tra le mura domestiche

“State lontani da strade e metropolitane, restate a casa per le prossime ore”

queste le parole del primo cittadino di New York.

Le precipitazioni incessanti hanno mandato in tilt la rete stradale così come quella ferroviaria, con vie importanti e binari completamente sott’acqua. Sui social network hanno preso a circolare video piuttosto espliciti sulla violenza dell’uragano.

Massima allerta negli ospedali, già impegnati per il Covid, dove si attendono feriti e sfollati. Tanti i morti, quelli accertati finora sono 45, tra le quali un bambino di soli due anni. In un’ora sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia, nuovo record per il New Jersey.