Levante presto mamma

Fiocco rosa per Levante. La giovane artista è in dolce attesa e ha aspettato cinque mesi per comunicare ufficialmente la bella notizia al pubblico di Instagram.

Sono passati cinque mesi ma alla fine Claudia Laganona, in arte Levante, ha deciso di comunicare ai follower di essere in dolce attesa di una bambina, avuta con il compagno Pietro Palumbo. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram l’artista ripercorre le forti emozioni provate nell’ultimo periodo, senza però fare alcun riferimento diretto alla sua prima gravidanza.

“Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di – E questo cuore non mente -”

si legge. Del resto la giovane cantante di origini siciliane ha sempre dimostrato di essere piuttosto riservata, specialmente sulle questioni che riguardano la sua vita privata e gli affetti. Anche i selfie in compagnia del fidanzato avvocato sono stati pubblicati sporadicamente.

Claudia ha cercato sempre di mantenere la sua storia d’amore quanto più possibile lontana dai riflettori, sebbene quando venne invitata a Radio Deejay, subito dopo Sanremo 2000, si era lasciata scappare di non essere single. Successivamente, in un’intervista al Corriere, aveva dichiarato di avere un compagno siciliano, esaltandone la bellezza estetica e interiore.

Le tenere dediche via social rivolte alla bambina che tiene in grembo da cinque mesi hanno emozionato i numerosi fan. Scorrendo gli scatti traspare serenità e gioia, ma comunque nessuna foto al momento lascia intravedere la pancia. Levante e Pietro si sono conosciuti a cena, per puro caso e stanno insieme da circa 2 anni. A detta della cantante questo incontro è stato un vero colpo di fortuna.

Dal dolcissimo post con il quale la cantante annuncia il lieto evento al grande pubblico emergono tuttavia anche le indiscrezioni sulle future attività artistiche dopo il singolo “Vertigine”, scelto per la terza stagione della serie “Baby”. Levante precisa che il nuovo disco è ancora in fase di lavorazione ma in arrivo c’è anche la partecipazione ad una colonna sonora.