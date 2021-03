È di qualche ora fa la notizia che Megan Thee Stallion ha vinto un Grammy come miglior nuova artista 2021. Erano ben 22 anni che una cantante rapper non portava a casa l’ambito trofeo.

″Everything I Wanted″ di Billie Eilish è il miglior disco dell’anno mentre ″Watermelon Sugar″ è l’album che regala a Harry Styles il premio Best Pop Solo Performance. Miglior album dell’anno è ″Folklore″ di Taylor Swift.

La protagonista indiscussa della serata però è stata Beyoncé che ha portato a casa ben 4 vittorie, diventando così l’artista più premiata ai Grammy Awards.

Megan, da Houston con furore

La cantante rap Megan Thee Stallion, il cui vero nome è Megan Jovon Ruth Pete, ha vinto il Grammy grazie alla canzone Savage, un remix eseguito con la collaborazione di Beyoncé.

Premiata dalla collega Lizzo, la cantante ha battuto artisti come Phoebe Bridgers, Doja Cat, Chika, D Smoke e Noah Ciro. Nominata in 4 categorie, Megan ha affermato di essere ben felice di condividere le sue origini con quelle di Beyoncé. Entrambe le donne infatti sono originarie di Houston.

Il 2020 è stato per Megan un anno ricco di soddisfazioni. Dopo aver pubblicato l’EP ″Suga″ e aver partecipato a ″WAP″, il singolo di Cardi B, ha pubblicato l’album Good News.

Il brano di apertura ″Shots Fired″ ha fatto molto discutere perché racconta di una violenta lite che la cantante ha avuto con il rapper Tory Lanez a luglio. Megan ha raccontato sul suo profilo Instagram che il cantante le avrebbe addirittura sparato a un piede.

La collaborazione con Cardi B

Il singolo WRAP inciso con Cardi B non è passato di certo inosservato e non soltanto per il grande successo. La canzone, a sfondo sessuale, non è stata ritenuta adatta alla serata dei Grammy.

Nonostante sia diventata la seconda hit numero 1 di Megan negli Stati Uniti, dopo “Savage”, e abbia totalizzato oltre 360 ​​milioni di visualizzazioni su YouTube, la canzone (e il video) hanno suscitato aspre critiche da parte di opinionisti del calibro di Ben Shapiro e Tucker Carlson.