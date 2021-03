And the winner is… Harry Styles!

Harry Styles è stato uno dei trionfatori indiscussi dei Grammy Awards 2021. Nella 63esima edizione infatti ha avuto la meglio nella categoria migliore performance solista pop per “Watermelon Sugar “. Harry ha vinto e con lui tutto l’entourage e le fan che non hanno smesso di sostenerlo anche dopo la fine dell’avventura con gli One Direction.

Una vittoria meritata

Harry ha vinto battendo concorrenti del calibro di Justin Bieber, Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish e Taylor Swift. Per l’artista, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria Best Pop Solo Performance, questo è stato un vero e proprio debutto all’interno della manifestazione.

Armato del boa feticcio che segna la sua battaglia contro la toxic masculinity, l’ex One Direction ci ha regalato una performance incredibile. Sul palco, arricchito da un incredibile gioco di luci e colori, l’artista ha alzato il tasso di sensualità nell’aria come solo lui sa fare.

Un minuto interminabile davanti al microfono, immobile. Poi le note di Watermelon Sugar hanno riempito gli spazi vuoti della sala senza pubblico.

Il tasso di adrenalina ha raggiunto picchi inverosimili grazie a un’esibizione che gli stessi critici musicali americani hanno definito una ″sultry performance″, appassionata e very hot. Il cantante ancheggia, balla e il boa feticcio, con un gesto improvviso, viene lanciato verso la batteria.

Le lacrime inaspettate

Harry ha vinto e forse non ci crede nemmeno lui. Lo testimoniano le lacrime che ha versato nel ricevere il premio. Non ha controllato l’emozione, mostrando una sensibilità inaspettata, considerando la portata di questo artista che a soli 27 anni è ormai un’autentica star planetaria.

Nato nel 1994 Harry Styles ha saputo recuperare se stesso e la sua identità dopo la fine dell’avventura con gli One Direction. In brevissimo tempo ha trovato la sua personale cifra stilistica, regalandoci capolavori come Sign of Times che ha totalizzato un miliardo di stream mondiali e 675 milioni di visualizzazioni totali su YouTube.