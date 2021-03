Novità sulle cartelle esattoriali

Vi è una considerevole aspettativa per il celebre decreto Sostegni 2021, ex Ristori 5, la cui ratifica, come sappiamo, è stato rinviata la prossima settimana

Scopriamo come funziona e quali sono i requisiti

Ottime le notizie per milioni di contribuenti in ammanco con l’erario le cui cartelle esattoriali hanno valore fino a 5.000 euro

Ed è atteso per quest’oggi, l’inedito decreto Draghi 12 marzo 2021 che introdurrà le nuove misure restrittive per fronteggiare l’allargamento esponenziale dei contagi da Covid in tutta Italia

In attesa di procedere a eventuali rimborsi delle somme pagate dai contribuenti, gli addetti dovranno però prima verificare se esista l’eventualità di imputare tali pagamenti ad altri debiti che il contribuente potrebbe avere e che non rientrano nel suddetto condono generalizzato

Nello specifico, la facilitazione riguarda unicamente le somme emerse dal controllo automatizzato sulle dichiarazioni dei periodi 2017-2018

Sembra quindi confermato l’annullamento per tutte quelle cartelle esattoriali che rientreranno in alcune condizioni ben precise

Secondo le prime notizie diffuse, nel contenuto del Decreto Sostegno dovrebbero essere previsti aiuti imponenti per le Partite Iva che hanno perso molti ricavi e compensi

In primo luogo per quanto riguarda la rottamazione ter si dovrebbe attivare una rinvio al 30 aprile 2021