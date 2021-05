Techstars Startup Weekend si terrà a maggio?

Il Techstars Startup Weekend è in programma dal 7 al 9 maggio 2021 e quest’anno si terrà a Rimini

L’evento mondiale supportato persino da Google for Startup avrà uno spazio temporale di 54 ore, in cui studenti selezionati tra le classi quarte e quinte delle scuole superiori ITIS “Tonino Guerra” di Novafeltria, ITC “Einaudi-Molari” di Santarcangelo, Liceo Umanistico “Dante Alighieri” di Rimini e Liceo Scientifico e Musicale “Marconi” di Pesaro, diventano “imprenditori per un weekend”

Le studentesse e gli studenti coinvolti avranno l’opportunità di essere protagonisti del format mondiale “dal progetto al lavoro” più celebre del pianeta: inizialmente un’avventura concreta di attuazione di un’idea imprenditoriale, ma anche un’opportunità per vivere una sperimentazione condivisa, che combini creatività e abilità, cognizione e responsabilità

Alcuni dei progetti nel settore circular bioeconomy e scienze della esistenza sono stati selezionati da “BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative”, il cammino organizzato da Assobiotec -Federchimica, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cluster Spring, che da 14 anni favorisce il confronto tra progetti di azienda e startup innovative in ambito biotech con investitori finanziari e corporate di tutto il pianeta

I vincitori del Techstars Startup Weekend

Le tre più belle proposte imprenditoriali riceveranno un aiuto di 9mila euro e saranno accompagnate lungo il loro intero percorso di start up con una perizia continuativa garantita da Legacoop Veneto fino ai 36 mesi successivi all’inizio del lavoro

Il Techstars Startup Weekend inizierà alle 15 di venerdì 7 maggio con l’illustrazione delle idee imprenditoriali da parte dei partecipanti

Ogni gruppo analizzerà e svilupperà un proposito, validerà la sostenibilità e realizzerà il prototipo dell’idea imprenditoriale