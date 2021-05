I Maneskin vincono l’Eurovision Festival 2021

Il gruppo musicale italiano dei Maneskin, dopo il Festival di Sanremo, si è aggiudicato con la canzone ‘Zitti e buoni’ anche l’Eurovision Festival 2021. Con 524 voti, si è posizionato, infatti, davanti a Francia e Svizzera.

È la terza volta nella storia che l’Italia riesce a salire sul gradino più alto del podio dopo le vittorie di Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cotugno nel 1990. Il risultato finale è arrivato in parte inaspettato perché dopo il voto della giuria di qualità la band era solamente in quarta posizione. È stato soltanto dopo la somma di questi voti e di quelli dati dalla giuria demoscopica che è riuscita a risalire fino al vertice, scavalcando, così Francia, Svizzera e Malta.

Il cantante della band romana ha commentato la vittoria durante la conferenza stampa fatta al termine dell’esibizione dicendo che il rock and roll non morirà mai.

Durante la trasmissione, andata in diretta in tutta Europa, la canzone era stata censurata, infatti il regolamento della competizione canora impone che non vengano pronunciate parolacce e volgarità, ma per festeggiare la vittoria, in termine di puntata e con il trofeo già tra le mani, il cantante Damiano ha cantato la versione integrale.

La vittoria ottenuta dai Maneskin fa anche sì che il prossimo anno la manifestazione venga organizzata proprio dall’Italia.

Atterrati domenica all’aereoporto di Fiumicino, sono stati accolti da una folla composta e corretta per il rispetto delle regole anti-covid.

I complimenti da parte di tutto il mondo della musica e dello spettacolo sono andati non solo ai Maneskin, ma anche ad Amadeus, presentatore e soprattutto direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo, che aveva fortemente voluto e appoggiato la presenza della band sul palco dell’Ariston. Amadeus, infatti, aveva già capito il valore della canzone da loro proposta.