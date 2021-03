I momenti più emozionanti dei Grammy Awards

Best Pop Solo Performance: questo è stato il premio vinto nell’ultima edizione dei Grammy Awards da Harry Styles. L’ex frontman degli One Direction non ha nascosto l’emozione e non ha fatto nulla per trattenere le lacrime.

Watermelon Sugar è un singolo che fa parte dell’album Fine Lines. Il brano, inizialmente snobbato dalla critica, ha iniziato a scalare i vertici delle classifiche dopo l’esibizione di Harry al Saturday Night Live. La canzone, scritta a Nashville, prende il nome da un romanzo del 1964 dal titolo ″In the watermelon Sugar″, scritto da Richard Brautigan.

Best Pop Solo Performance

Un autentico trionfo quello di Harry Styles in una categoria tra le più amate dalle star internazionali. Il Grammy Award per la miglior interpretazione pop solista è relativamente recente. Nasce infatti soltanto nel 2012 ma ha incoronato artisti come Adele, Lady Gaga, Pink, Bruno Mars e Rihanna, soltanto per citarne alcuni.

Grammy Awards: i momenti più emozionanti

I Grammy Awards 2021 rimarranno nella storia della manifestazione per alcuni momenti indimenticabili come l’esibizione di Harry Styles.

Le passate edizioni ci hanno riservato autentiche chicche e non solo nella categoria Best Pop Solo Performance. Nel 1984 Michael Jackson viene incoronato re del pop con Thriller. L’artista detiene un record ancora imbattuto: è stato l’unico cantante ad aver ricevuto più Grammy in una sola serata.

Nel 1999 Lauryn Hill supera ogni previsione. Non solo è la prima artista donna a vincere 5 Grammy in una sola serata ma è la prima cantante rap a trionfare nella categoria miglior nuova cantante.

Nel 2018 Bruno Mars è candidato a sei nomination con l’album 24k Magic; le vince tutte e i paragoni con Michael Jackson si sprecano.

Una citazione a parte merita Billie Eilish. La giovane interprete di Bad Guy conquista i ″big four″ dei Grammy. In una sola serata infatti trionfa nelle quattro categorie più ambite di sempre: miglior nuova artista, miglior registrazione dell’anno, miglior canzone dell’anno e per il disco dell’anno.