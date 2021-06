Europei: gli Azzurri vincono e volano a Wembley

Gli azzurri sono diretti a Wembley, in seguito alla vittoria 1-0 con il Galles. Tutto merito di Pessina che è riuscito a chiudere la sfida con un punteggio pieno.

Gli Euro 2020 hanno già riservato moltissimi eventi emozionanti, fra cui l’ultima vittoria dell’Italia. Gli azzurri si distinguono ancora una volta battendo il Galles. Adesso si attende l’incontro del 26 giugno a Wembley, che vedrà come protagonisti Ucraina e Austria. La squadra vincitrice si scontrerà con l’Italia, che attualmente si è classificata prima nel girone C.

Allo stato attuale ha poco senso anche fare previsioni, perché non c’è nessun percorso scontato e sono tante le squadre promettenti. Ma cosa ha determinato il grande successo degli azzurri? Sicuramente quelle che un tempo sarebbero state considerate riserve, che invece hanno dimostrato grande abilità e preparazione calcistica, al pari dei giocatori titolari. Anche nel classico modulo 4-3-3 il gioco è proseguito senza intoppi. Giocatori come Chiesa e Belotti si sono comportati all’altezza della situazione.

Determinanti anche le scelte di Mancini, come quella di far riposare Bonucci sostituendolo con Acerbi. Nel frattempo Belotti e Bernardeschi hanno proseguito in maniera ostinata a fare goal. Da segnalare anche l’incidente di Ampadu, entrato con il piede a martello sulla caviglia di Bernardeschi, azione che è stata punita con l’espulsione. La squadra del Galles, rimasta inferiore dal punto di vista numerico, non ha potuto fare altro che limitare quanto più possibile i danni.