La nazionale italiana parte bene per le qualificazioni ai mondiali

L’Italia batte l’Irlanda

Ieri la nazionale italiana ha vinto contro l’Irlanda. Una delle novità del gruppo è Rafael Tolói, carismatico giocatore dell’Atalanta che, grazie alle prestazioni offerte in questi anni nella difesa nerazzurra, ha indubbiamente meritato la chiamata di Roberto Mancini. I lanci di Rafa sono sempre precisi e ben indirizzati ai compagni. Si tratta di un giocatore molto abile

“Sono tanto contento, è un sogno”, queste le primissime parole da neo paladino dell’Italia

Gli azzurri torneranno a giocare domenica in serata a Sofia contro la Bulgaria, sconfitta ieri in campo per 3-1 dalla Svizzera nell’altro match del gruppo

Come è andata la partita

Al ‘Tardini’ difesa come largamente annunciato, ha visto schierati Florenzi-Bonucci-Chiellini-Emerson

Il primo tempo è andato molto bene per l’Italia.

Nel secondo tempo la squadra di Mancini era ancora in predominio ma al 56′ una superficialità di Locatelli ha rischiato di regalare a Whyte il pallone del 2-1, neutralizzato da un pronto Donnarumma che qualche momento dopo ha murato di nuovo un tiro di Smith

Soddisfatto il ct Mancini: “Il primo tempo è stato ottimo, mentre la seconda parte la rivedremo perché potevamo fare di più