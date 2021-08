Romero Lukaku al Chelsea. Arriva la proposta del club Londinese

Fabio Caressa, a Skysport, ha commentato il possibile passaggio di Romero Lukaku al Chelsea.

Queste le sue parole: “Come fai a dire no a 130 mln? È veramente difficile”

Ma scopriamo come si è evoluta la situazione tra Lukaku, l’Inter e il Chelsea

Dopo i rumors delle settimane precedenti, i segnali allarmanti che non avevano spaventato i dirigenti nerazzurri, a cominciare a far preoccupare quelli di Viale della Liberazione è l’offerta da 100 milioni proposta dal Chelsea per riportare nella sua vecchia Londra Romero Lukaku.

Nonostante Big Rom non abbia mai lamentato nulla, la partenza del comandate leccese, non lo ha lasciato del tutto indifferente. Il giocatore ha subito l’allontanamento del proprio mentore con il quale aveva raggiunto la propria maturità in questi due anni.

Innanzi all’idea di veder partire Lukaku in Premier League (la volontà del giocatore resta fondamentale), il club nerazzurro starebbe già cercando di capire come poter sostituire il suo bomber, in base anche a quanto poi potrebbe essere l’incasso derivante dalla cessione.

Il papabile sostituto di Lukaku

Ma se va via l’attaccante è abbastanza scontato parlare di ridimensionamento. Il ridimensionamento di un progetto che, a rigor di logica, oggi non può certamente reggere il confronto con i vincitori della Coppa dalle grandi orecchie.

Ipotizzando Lukaku al Chelsea chi potrebbe approdare all’Inter in vista di una sua sostituzione è Zapata. A questo punto chi rimarrebbe senza attaccante di peso a fare la differenza sembrerebbe essere l’Atalanta.

E se viene spostata una pedina, questa potrebbe dar vita ad un valzer di centravanti sull’asse Londra-Milano-Bergamo.

Sul cartellino di Alonso non c’è rifiuto totale, anche perché sullo spagnolo c’era l’interesse dell’Inter nell’ambito delle chiacchierate con il Chelsea per Hakimi.

Ma siamo sicuri che al Chelsea si potrà vedere lo stesso Lukaku dell’Inter?», ha sottolineato il giornalista.

Il rifiuto da parte dell’Inter al momento è stato netto, perché la proposta ancora non si avvicina al valore che attualmente viene dato al giocatore.