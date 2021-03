L’Italia ha vinto contro la Bulgaria

Una partita in cui ha dominato l’Italia

Servono ancora gol all’Italia per l’avanzo reti, ma in ogni modo ilpuò dirsi molto soddisfattoL’Italia,, batte pure la, un 2-0 per tenere la porta inviolata e prendersi il primo posto del gruppo C dinnanzi alla SvizzeraLa dedica di, è privata: “Per mia figlia, che è nata sfortunatamente nella giornata in cui ho scoperto di essere stato contagiato”. Nove sono i suoi gol fuori casa finora con la Nazionale

Nella prima parte non abbiamo per niente rischiato, nemmeno in una circostanza

Per la Bulgaria invece c’è stato il flop di Cicinho 5. “Dell’ex atleta di Roma e Real Madrid ha solo il appellativo e niente oltre”, si legge nella sua pagella di quest’oggi

Locatelli? Colgo l’opportunità di augurare pronta ripresa a tutti i contagiati”. Questo è il suo auspicio

Sappiamo che la disparità di reti è fondamentale, ma speriamo di battere la Svizzera