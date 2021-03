Il coronavirus non allenta la morsa in Lombardia e nelle Marche

Il Covid non allenta la stretta e l’Europa punta interamente sui vaccini

Entro il termine di questa settimana nell’Ue saranno state consegnate dall’esordio dell’operazione vaccinale pressappoco 88 milioni di dosi di sieri anti-Covid

Fino ad oggi sono state immunizzate completamente contro il morbo provocato dal coronavirus Sars-CoV-2, con due dosi di siero, 18,2 mln di persone, pari al 4,1% della cittadinanza complessiva dell’Ue

Restano al momento parecchio alti i numeri dei pazienti ricoverati in Italia

Nelle Marche ad esempio i contagi continuano ad essere alti e non sarà facile per la regione cambiare la condizione, anche perché gli ospedali sono al momento sotto tensione per ciò che riguarda i ricoveri

In Lombardia sono 5.046 i nuovi casi e 100 i morti registrati nelle ultime 24 ore

Nelle Marche i casi ospitati in strutture territoriali sono passati invece da 242 a 243, mentre quelli fermi in Pronto Soccorso, che aspettano di essere ricoverati, sono 119 (-14) di cui 20 nelle Marche settentrionali, 19 al Torrette di Ancona e 18 rispettivamente a Civitanova Marche e Jesi

I dati – vero orientamento per la modifica di fascia – non sembrerebbero portare dunque a un cambio di colorazione: sebbene ci siano segnali di miglioria resta per ora parecchio forte la tensione sugli ospedali