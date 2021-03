Tottenham disastroso, fuori dall’Europa League e in ritardo in campionato

Non si può certo dire che questo sia l’anno di Mourinho e del suo Tottenham che attardato in campionato, ieri nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League incassa un sonoro 3-0 e viene eliminato dalla competizione.

Un uscita di scena incredibile se si pensa che appena settimana fa i londinesi all’Hotspur avevano messo una seria ipoteca sul passaggio del turno contro una modesta Dinamo Zagabria.

Un 2-0 firmato dalla doppietta del solito Kane che sembrava avesse congelato i quarti di finale, ma così non è stato. I croati hanno il merito nella partita di ritorno di portare ai supplementari gli Spurs dopo la doppietta di Orsic che trova la rete della speranza al 62° e infine il gol che riequilibra le sorti della qualificazione all’82°.

Nei supplementari la doccia fredda arriva al minuto 106, ancora ad opera di Orsic per una serata indimenticabile che regala alla sua squadra un insperato passaggio del turno e che solo oggi, dopo il sorteggio di Nyon, conoscerà il suo prossimo avversario per una favola che continua.

Così come continua e anzi diventa sempre più profondo il momento no della squadra di Mourinho che dopo l’eliminazione dalla coppa dovrà ora ritrovare le energie per risalire la classifica della Premier League.

La stagione è deludente un ottavo posto che significa fuori dalle competizioni europee, anche se i 48 punti del West Ham distano appena tre punti, ma considerando anche però che all’inseguimento di quel posto e magari del quarto del Chelsea corrono anche un’altra grande delusa della stagione, il Liverpool di Kloop e l’Everton di Carletto Ancelotti.

Sembrano davvero lontani i tempi di Pochettino e della finale di Champions League persa contro il Liverpool, l’arrivo di Mourinho chiamato a proseguire un trend di crescita e ottime prestazioni ha deluso completamente.

Mourinho, e con lui il suo Tottenham, viene eliminato da un ex giocatore dello Spezia e ciò che rimane è, se non altro, un’immagine di sportività con l’allenatore degli Spurs che va nello spogliatoio avversario per fare loro i complimenti per la vittoria e per il passaggio del turno.