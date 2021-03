Idee regalo per la festa del papà

Siete ufficialmente in ritardo! Se ancora non avete pensato al regalo per la festa del papà, sappiate che il tempo stringe, che il giorno è arrivato, che la festa è proprio oggi e quindi è tempo di muoversi immediatamente e correre ai ripari andando a comprare un pensiero per lui.

Se al ritardo aggiungiamo anche la mancanza di idee, il quadro si complica, ecco allora qualche suggerimento per accontentare ogni tipo di papà da quello più sportivo a quello meno attivo, a cui piace invece piace la tranquillità e magari la lettura.

Se il vostro papà è un amante della tecnologia uno smarphone low cost potrebbe essere il regalo giusto. Se, uno dietro l’altro, divora libri in continuazione allora orientatevi verso un ebook che gli farà risparmiare soldi e spazio. In più è veramente comodo e versatile.

Se è un amante della musica una cassa bluetooth, se è uno sportivo uno smartwatch, se sta sempre al telefono per lavoro degli auricolari, se invece il budget che avete a disposizione è limitato oppure è un tipo vecchio stampo, che con la tecnologia non va proprio d’accordo, ecco qualche altra idea che potrebbe interessarvi.

In fondo l’importante è lasciare un segno in questa giornata, un pensiero perché spesso si dice che sia proprio questo a contare, aver pensato a loro e presentarsi con una ventiquattrore, una cinta, delle scarpe sportive o più casual, delle bretelle o semplicemente dei calzini l’importante è che mostriate amore in ciò che fate.

Se inoltre il regalo arriva da qualche figlio ancora piuttosto piccolo, lo farà sciogliere anche un semplice disegno, qualcosa che avrete realizzato con le vostre mani, magari aiutati dalla mamma, una dedica, una frase speciale, una poesia o una filastrocca imparata a memoria che lo faccia sentire il migliore papà del mondo, perché, sì, quello che conta è il pensiero e l’importante è che sia un pensiero vero e sincero d’amore nei confronti di una delle persone più importanti della vostra vita.