La Roma va avanti in Europa League

La Roma è l’unica squadra sopravvissuta alla fine degli ottavi di finale delle competizioni europee. La settimana scorsa è uscita la deludente Juventus, martedì è toccato all’Atalanta di Gasperini, mercoledì alla Lazio di Inzaghi che aveva già compromesso la qualificazione all’andata.

Ieri, nel giovedì dedicato all’Europa League è uscito in modo molto sorprendente il Milan che dopo aver strappato un pareggio all’Old Trafford e aver disputato anche una buona gara ieri, perde a San Siro 1-0 e saluta la competizione.

L’unica italiana chiamata perciò a onorare i colori della nostra bandiera è la Roma di Paulo Fonseca che aveva già messo nella partita d’andata una seria ipoteca al passaggio del turno.

Dopo la vittoria all’Olimpico per 3-0, l’allenatore giallorosso può permettersi di far rifiatare i titolarissimi come Mancini, Pellegrini e Dzeko, gli uomini chiave di ogni reparto nella scacchiera romanista.

Malgrado il leggero turn-over in ottica campionato, domenica la Roma è attesa da uno scontro diretto e fondamentale con il Napoli, la squadra non ha tradito le aspettative andando a vincere anche in Ucraina.

La doppietta di Mayoral inframmezzata dalla rete di Moraes regala i quarti di finale alla Roma che oggi conoscerà la sua prossima avversaria dopo il sorteggio di Nyon.

Archiviata la qualificazione e con i quarti di finale che si giocheranno l’8 e il 15 aprile, Fonseca può ora concentrare l’attenzione soltanto al campionato, anche se nel mezzo ci saranno le convocazioni e gli impegni con le nazionali che porteranno via tanti uomini al clan giallorosso.

Campionato che ora la vede al quinto posto, attualmente fuori quindi dalla qualificazione Champions League, ma il quarto posto è ad appena due punti di distanza occupato dall’Atalanta.

A 50 punti insieme ai giallorossi c’è anche il Napoli che la Roma affronterà proprio domenica nel posticipo della 28^ giornata, in un incontro che sa di spareggio. La Roma è chiamata a ottenere la prima vittoria negli scontri diretti, impresa nella quale quest’anno non è mai riuscita.