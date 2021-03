Il recupero contro il Sassuolo lo vince il Torino

Circa 20 giorni fa Torino – Sassuolo non fu giocata per i troppi giocatori del Torino risultati positivi ai tamponi da coronavirus. Ieri si è giocato il recupero della partita che ha di fatto chiuso la 24^ giornata di campionato ed è stato un successo granata.

Non solo un successo ma una forte e importante iniezione di fiducia, perché il momento del Torino e la sua posizione in classifica non sono certo esaltanti e soprattutto perché il Sassuolo di De Zerbi conduceva, fino a 13 minuti dalla fine, per 2-0.

Un vantaggio buttato al vento, un’occasione perse per i nero verdi che oggi si staranno mangiando le mani, ma andiamo con ordine.

Il Sassuolo passa in vantaggio già al 6° con il solito Berardi che raddoppia al 38°, andando a realizzare la sua dodicesima rete stagionale.

Al minuto 72 la svolta della partita, Nicola manda in campo Zaza al posto di Rincon con ormai più nulla da perdere e invece la mossa si rivelerà non solo azzeccata ma addirittura vincente.

Il numero 11 granata, segna appena cinque minuti dopo dal suo ingresso in campo, ridando speranza al Toro, è poi Mandragora all’86° a segnare un insperato pareggio. Ma il cuore granata non ha limiti e a tempo scaduto al 92° Zaza, su assist di Ansaldi mette a segno la rete che vale la sua doppietta personale e soprattutto la vittoria e conseguentemente i tre punti per il Torino.

Grazie a questa vittoria la squadra di Nicola chiamata a un compito difficile per il suo blasone e la sua storia scavalca il Cagliari e si piazza in quart’ultima posizione, appena fuori cioè dalla zona retrocessione, ma il vantaggio è davvero minimo, solo un punto anche se il Torino deve ancora recuperare un’altra partita contro la Lazio, non certo comunque un facile avversario.

Il Sassuolo resta all’ottavo posto, a +1 dal Verona ma lontano sette punti dalla Lazio e addirittura nove dalla Roma per un incredibile posizionamento per le qualificazioni di Europa League. Un sogno probabilmente che il Sassuolo dovrà rimandare al prossimo anno.