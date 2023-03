Incendio a Osimo in provingia di Ancona

Incendio a San Biagio di Osimo: una ditta di produzione carrelli elevatori gravemente danneggiata. Il sindaco lancia l’allarme e invita i cittadini della zona a tenere le finestre chiuse

Osimo – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato l’azienda Forklift Service di via dell’Artigianato a San Biagio di Osimo, alla periferia della città marchigiana. Le colonne di fumo si sono levate fino ad Ancona, ed hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire con autobotti e autoscale provenienti da entrambe le città. Allo stesso tempo la linea N e Q del Consorzio Conero Bus è stata deviata verso Osimo Stazione e l’Abbadia. Nessuno dei 15 dipendenti dell’azienda coinvolta nel rogo è ferito o intossicato.

Attorno alle 12.15, il Sindaco Simone Pugnaloni ha lanciato un avviso sui social per i residenti nella zona dove si è sviluppato l’incendio: “Vista la direzione del vento verso il mare, vi chiediamo di evitare attività all’aperto ed esortiamo tutte le famiglie a tenere ben chiuse le finestre” , aggiungendo “sono stati avvisati anche i plessi scolastici”. Le fiamme sono state contenute con grande abilità dagli addetti dei Vigili del Fuoco provenienti da Jesi, Ancona e Osimo.

Inoltre Arpam (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale) e Asur (Azienda Unità Sanitaria Ricoveri) hanno eseguito rilevamenti producendo dati rassicuranti su eventuali inquinamenti correlati con l’incidente. L’azienda, che ha riportato ingentissimi danni all’edificio, è stata subito evacuata come da piano di sicurezza. Nonostante l’incendio sia stato messo sotto controllo, più volte le fiamme sono tornate ad alimentarsi a causa degli pneumatici, bombole di acetilene e batterie presenti nel capannone.

Per precauzione sono state evacuate anche un’abitazione ed alcune fabbriche nella vicina area industriale di San Biagio di Osimo. La notizia dell’incendio ha subito scaturito preoccupazione tra i cittadini che hanno seguito gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione attraverso i canali ufficiali del Comune e del Consorzio Conero Bus. Ad oggi non c’è ancora alcuna informazione ufficiale riguardo alle cause dell’eventuale incendio e a tutti gli aspetti tecnico-legali inerenti. Restano però intatte le preoccupazioni riguardo l’inquinamento nella zona e la sicurezza dei familiari residenti nelle immediate vicinanze dai roghi della Fork lift Service.