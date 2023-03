Argentina, Black out Distribuzione di energia elettrica

La notizia della caduta della distribuzione di energia elettrica in Argentina ha lasciato sotto shock mezzo Paese. Un improvviso blackout causato da Transener, la società statale per la distribuzione elettrica, ha fatto precipitare 14mila dei 26mila Megawatt che si stavano generando, portando al buio regioin centrali come Buenos Aires, Cordoba e Rosario.

Secondo quanto riferito dai funzionari di Transener, l’anomalia risale alle ore 17:07 di venerdì 16 aprile 2021. In quel momento le linee elettriche sono state colpite da un’interruzione di corrente improvvisa che ha provocato un blackout su scala nazionale. Secondo le stime, circa 50 milioni di persone in tutto il Paese sono rimaste senza energia.

I dirigenti dell’azienda hanno chiesto pubblicamente scusa ai cittadini argentini per l’incidente e stanno cercando di fare del loro meglio per comprendere cosa ha causato lo spegnimento. La situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che l’area interessata dall’interruzione include anche la principale centrale nucleare del Paese.

Per spiegare meglio questo evento imprevisto, i rappresentanti di Transener hanno fornito alcune spiegazioni preliminari che suggeriscono un problema tecnico nell’impianto elettrico centrale. Tuttavia, la vera causa è ancora sconosciuta e le autorità del Paese stanno conducendo indagini interne per determinarne l’esatta natura.

Inoltre, alcuni analisti ritengono che l’interruzione della distribuzione di energia elettrica sia legata alla mancanza di investimenti sufficienti in infrastrutture adeguate. Con il crescente consumo energetico dovuto alla rapida crescita demografica della Nazione, le reti di trasmissione e distribuzione sono diventate più fragili. Purtroppo, la crisi economica globale ha aggravato ulteriormente la situazione, limitando gli investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture esistenti.

Inoltre, non può essere esclusa la possibilità che l’interruzione possa avere cause naturali, visto che i forti temporali che hanno colpito il paese nelle scorse settimane avrebbero potuto danneggiare i sistemi di distribuzione esistenti. Ad ogni modo, le autorità del Paese stanno facendo tutto quello che è in loro potere per ripristinare il servizio e riportare l’intera nazione alla normalità il prima possibile.

Fortunatamente, le linee della rete elettrica sono state gradualmente riaccese nelle ultime ore e sembra che la stragrande maggioranza degli argentini abbia ripreso a utilizzare i normali servizi di energia elettrica. Ciononostante i cittadini hanno dimostrato nell’ultimo mese un costante sostegno alla loro nazione incoraggiando lo sviluppo delle infrastrutture energetiche in modo sostenibile ed efficiente.