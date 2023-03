Lite furiosa tra Mourinho e il quarto uomo Serra

Il tecnico della Roma vuole procedere per vie legali a seguito della lite avvenuta tra lui e il quarto uomo durante l’incontro Roma – Cremonese

Roma sconfitta inaspettatamente dalla Cremonese ma la vera protagonista della partita è stata l’emozione del tecnico José Mourinho, che dopo un alterco con il quarto uomo Serra è stato espulso. Una reazione a cui ha fatto seguito una furia di parole da parte di Mourinho nei confronti di Serra, accusato di non aver avuto l’onestà di dire cosa lo aveva scaturito.

L’allenatore portoghese è apparso particolarmente provato al termine della gara, parlando ai microfoni di DAZN, e si è detto frustrato nell’iniziare un’autocritica dopo il passo falso subito. “Penso partita dopo partita – ha detto Mourinho – e questa non riesco a lasciarmela alle spalle”. La qualificazione in Champions League con questo risultato si complica ulteriormente, ha ammesso lo Special One, che ha continuato raccontando gli ultimi minuti prima della gara: “Ho detto ai miei ragazzi: ‘Facciamo un esercizio di immaginazione, pensiamo che questa sia l’ultima del campionato, se perdiamo o pareggiamo andiamo in Europa League e se vinciamo in Champions‘. Dovevamo vincere ma non abbiamo centrato l’obiettivo”, ha spiegato.

Su quanto accaduto in campo e la sua espulsione, Mourinho ha detto: “Quello che è successo oggi mi capita per la prima volta e voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Mi è stato detto qualcosa che merita un rosso ma sono io a prenderlo, perché Serra non ha avuto l’onestà di dire come mi ha trattato e cosa ha originato la mia reazione”. E proprio a tale proposito Mourinho ha anche aggiunto: “Non voglio entrare nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi voglia fuori. E’ difficile per me stare fuori da quella gara”.

Tuttavia le dichiarazioni più dure nei confronti del quarto uomo sono state riguardo alla sua memoria: “E’ un bugiardo, sa bene cosa è successo ma si è dimenticato tutto”, ha dichiarato Mourinho prima di concludere con un appello al buon senso: “Bisogna capire se c’è qualcosa dal punto di vista legale ma io spero che possano anche esercitare buon senso”, ha concluso esprimendo tutta la sua delusione per il risultato della partita e sottolineando ancora una volta il ruolo che ha avuto il quarto uomo nella ripresa della gara. La prossima sfida sarà dunque quella contro la Juventus di domenica prossima, dove purtroppo Mourinho dovrà seguire dal palco le sue squadra da fuori dalla panchina.