Il mercato degli integratori alimentari in Italia

Gli integratori, negli ultimi anni, hanno acquisito sempre maggiore popolarità.

Tuttavia, considerata quantità di opzioni a disposizione in commercio, diventa davvero impossibile scegliere quale sia il prodotto maggiormente adeguato alle proprie esigenze

Il quesito che probabilmente non ci siamo mai posti è funzionano veramente?

Allo stato attuale una nuova indagine, condotta dalla professoressa Fabiana Quaglia, Professoressa di Tecnologia e legislazione farmaceutiche all’Università degli studi di Napoli Federico e presentata da Il Salvagente, svela un particolare importante: non tutti gli integratori si sciolgono in modo corretto nel nostro corpo

In tutto, sono 32 milioni gli italiani che utilizzano integratori alimentari.

Le rivestite, invece, sono ricoperte con uno o più strati di miscele di varie sostanze; l’involucro ha diversi scopi tra cui quello di proteggere i principi attivi dalla degenerazione, favorire l’ingestione oppure modificare il rilascio del principio attivo in termini di spazio e tempistiche.

Ma resta il problema dell’assenza di regolamentazione.

La corretta digestione all’interno del nostro corpo deriva dalla selezione degli eccipienti e dalle modalità di preparazione ma, l’aspetto che stupisce e non poco, è che la legislazione europea sugli integratori alimentari non prevede test obbligatori per valutare la capacità di questi prodotti di degradarsi correttamente all’interno dell’organismo.

