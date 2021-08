Glicemia alta e Diabete mellito di tipo 2

Si può soffrire di glicemia alta ma per forza essere diabetici. E’ comunque molto importante un costante controllo, una corretta alimentazione ed in generale uno stile di vita sano per non riscontrare i cosiddetti picchi glicemici.

Teniamo sotto controllo i valori di glicemia poiché sono potenzialmente pericolosi e impongono nuovi stili di vita, se non vogliamo subire complicanze cardiovascolari.

Il controllo sulla glicemia dovremmo eseguirlo almeno una volta alla settimana dopo i 65 anni.

Qual’è il diabete più diffuso e quali sono i potenziali pericoli?

Nella variante maggiormente diffusa, ossia mellito tipo 2, il diabete è una delle malattie più diffuse nella società attuale tra gli adulti, con i casi che continuano ad aumentare progressivamente annualmente.

Il diabete di tipo 2 deriva da una scarsa produzione di insulina da parte del nostro organismo.

Dunque, se si superano i valori previsti, il rischio di problemi cardiovascolari è in agguato. Un diabete ignorato o trascurato può accorciare la vita di una persona di 5-10 anni.

Bisognerebbe creare una vera e propria abitudine nei pasti e cercare di mangiare sempre al medesimo orario anche se si pranza o cena fuori casa.

Alimentazione consigliata per tenere sotto controllo il Diabete

Recenti studi hanno dimostrato che per tenere sotto controllo la glicemia si può mangiare praticamente tutto, a patto che le razioni non siano eccessive e che siano accompagnate da alimenti vari e tra loro ben equilibrati.

Molto rilevante, come in ogni dieta, è la presenza della frutta, come ogni buon nutrizionista e medico dietologo possono confermare.

Anche il digiuno controllato può essere correlato ai benefici molteplici sui livelli di colesterolo, sull’infiammazione, effetti sui batteri intestinali e la resistenza allo stress.

Molto apprezzata è la capacità della ciliegia di produrre insulina, che è risaputo sia “l’antidoto” per picchi glicemici alimentari, ma non solo. Non è un caso inoltre che questo gustoso frutto sia anche consigliato per chi ha problemi di natura cardiovascolare.