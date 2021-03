Un nuovo telecomando per Fire Tv

Amazon ha annunciato l’introduzione di un innovativo telecomando per Fire TV

La variante 2021 del nuovo telecomando per Fire Tv ha un design similare a quella odierna, ma si nota subito la principale difformità

Nella sezione più bassa sono stati aggiunti quattro tasti rapidi per l’avviamento di altrettante app di streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music

Ci sono i pulsanti fisici per l’ingresso rapido nei servizi di streaming ad essi associati – nella variante italiana sono presenti i pulsanti dedicati a Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video e Amazon Music. In altri Paesi c’è DAZN anziché Disney+ e Hulu anziché Amazon Music

La seconda novità è l’esistenza del tasto ‘Alexa’ ben più nitido, interamente tinto di blu

Su Amazon.it, l’innovativo Telecomando vocale Alexa (3o sviluppo) viene venduto in bundle con Fire TV Stick 2021 ma è acquistabile disgiuntamente per coloro che già dispongono di un apparecchio Fire TV compatibile

La variante ‘con comandi per la TV’ costa 29,99 euro

Il pulsante per disattivare il suono è stato spostato sul lato sinistro del pulsante per controllare il volume, mentre sull’altro lato c’è il pulsante per il manuale, come sul telecomando della Fire Tv Stick Lite

Le ultime modifiche sono esclusivamente estetiche

La nuova Fire Tv Stick 2021

Il 14 aprile debutta in Italia pure “Fire TV Stick tipo 2021”, che è fondamentalmente lo stesso Fire TV Stick linea 2020 ma viene fornito nella scatola l’inedito Telecomando vocale Alexa (3a sviluppo) per Fire TV con comandi per TV’

Il costo del bundle (Fire TV Stick + innovativo telecomando) è di 39,99 euro in Italia