Tommaso Zorzi, il Vip che non ti aspetti

Il bello di Tommaso Zorzi è che non sai mai cosa aspettarti. Ironico, poliedrico, instancabile, non ha mai fatto mistero di essere gay e non ha mai lesinato critiche e polemiche nei confronti di nessuno. Le più recenti? Quelle con Giulia de Lellis e Er Faina.

Nell’ultimo periodo ha deluso chi vedeva in lui soltanto l’ennesimo influencer. La recente partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 ne ha messo in risalto non soltanto l’asopetto goliardico ma ha puntato il focus su un uomo che sta lottando per trovare il suo posto nel mondo.

Chi è Tommaso Zorzi

Fino a poco tempo fa di lui sapevamo soltanto che era uno dei ragazzi più ricchi di Italia e che aveva partecipato a programmi come Riccanza e Pechino Express.

Oggi sappiamo che si è laureato a Londra in Economia e Business Management e che ha avuto un rapporto splendido con i genitori almeno fino alla loro separazione.

L’evento ha privato Tommaso della figura del padre, un punto fermo nella sua vita. I due infatti hanno iniziato frequentarsi pochissimo, pare si vedano 3 o 4 volte l’anno. Con la mamma Armanda invece il ragazzo ha sempre avuto un rapporto schietto e sincero. È a lei infatti che a 18 anni, con una mail, confessa la sua omosessualità. Adora la sorella Gaia e la cagnolina Gilda.

La vita privata e l’amicizia con Gabriel Garko

Tommaso è stato legato a un designer milanese e ha avuto una breve storia con un ragazzo di nome Kevin.

In questi ultimi giorni hanno fatto parlare le foto scattate a Milano che lo ritraggono in compagnia di Gabriel Garko. I due si sono conosciuti proprio al GFVIP, programma nel quale Garko è intervenuto in seguito alle rivelazioni sulla sua storia con Rosalinda Cannavò.

In quell’occasione Tommaso aveva attaccato duramente l’attore, il quale, una volta terminata la trasmissione, ha voluto chiarire la questione con Zorzi.

Dopo essersi visti per un caffè, i due hanno continuato la frequentazione a Roma dove Tommaso si è recato per un appuntamento di lavoro.

In questo momento l’influencer è, insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, uno dei tre opinionisti dell’Isola dei Famosi edizione 2021 condotta da Ilary Blasi.