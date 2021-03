Elettra Lamborghini è la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi

Nemmeno il Covid scalfisce l’allegria e la verve di Elettra Miura Lamborghini!

Fasciata da un meraviglioso abito nero ornato da piume, la giovane cantante si è collegata dal salotto di casa. La sua partecipazione alla trasmissione è stata infatti rimandata perché è risultata positiva al Coronavirus.

In compagnia del suo amato cagnolino, ha detto di stare bene e non avere nessun sintomo particolare. L’unico problema, ha affermato, ″è che mi sfracasso, cioè mi sto annoiando!″

Chi è Elettra Lamborghini

Che Elettra sia un’eredietiera famosa lo sanno tutti. Il cognome infatti ci riporta a una delle case automobilistiche più famose nel mondo. La ragazza è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda.

Sin da giovanissima si fa strada nel mondo dello spettacolo. Conquista la popolarità grazie al reality Riccanza e da quel momento in poi non si ferma più. Canta, balla, intrattiene il pubblico grazie alla sfrontatezza tipica delle piccole pesti alle quali si perdona tutto.

Lo scorso anni ha sposato Afrojack, un noto deejay olandese con il quale era fidanzata da qualche anno. Al matrimonio, organizzato in una splendida location sul lago di Como, non è passata inosservata l’assenza di Ginevra, una delle sorelle della ragazza. Le due, secondo i bene informati, non si rivolgerebbero la parola da tempo. Elettra non ha mai spiegato i motivi di questo allontanamento.

Il trio delle meraviglie

Sul web impazza il countdown per il rientro di Elettra in trasmissione. La ragazza, dotata di una forte ed esplosiva personalità, è l’anello mancante di quello che il pubblico ha già ribattezzato come il ″trio delle meraviglie″.

Gli opinionisti dell’Isola dei Famosi infatti quest’anno promettono di diventare il vero punto di forza del programma. Iva Zanicchi è nota per essere dotata di una simpatia e di una sincerità disarmanti.

Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al GFVIP 5, è uno dei personaggi più amati dal pubblico così come Elettra, apprezzata per l’irresistibile vitalità e la capacità di dissacrare ogni cosa. I due inoltre hanno un affiatamento che deriva da una lunga conoscenza, iniziata durante le riprese di Riccanza.