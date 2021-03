Una rivelaziona anche all’Ariston: Matilda De Angelis fa nuovamente colpo sul pubblico

Le malelingue che la davano per spacciata, data la giovane età e l’inesperienza da palcoscenico, non hanno potuto fare altro che ricredersi. Matilda De Angelis, con i suoi soli 25 anni, si è confermata senza ombra di dubbio come la prima donna del Festival di Sanremo.

Dalla televisione alla musica

Dopo l’urlo liberatorio indirizzato ad Amadeus “ce l’ho fatta”, riferendosi alla discesa della ripida scalinata del Teatro Ariston, Matilda De Angelis riempie immediatamente la telecamera con tutta la sua bellezza e bravura. L’attrice bolognese si era già fatta apprezzare sulla Rai attraverso la partecipazione della fiction “Tutto può succedere”, dove recitava al fianco di attori storici e famosi, ma il picco della sua popolarità l’ha raggiunto da poco prendendo parte alla serie tv Sky “The Undoing – Le verità non dette”. Sicuramente la serie Hbo su Sky Atlantic, i cui protagonisti sono Nicole Kidman e Hugh Grant, hanno dato una nuova boccata di ossigeno alla sua carriera, portandola sotto i riflettori internazionali del cinema e della televisione. Ed è proprio sul rapporto con questi attori che scherza durante la sua conduzione: “Ho bloccato Hugh Grant su Whatsapp perché manda vocali di 4-5 minuti e poi sta nella chat con Sean Penn e Tarantino con cui non ho molto da dire”.

Spiritosa e spigliata… e pure cantante

Si poteva temere che Matilda apparisse in difficoltà come i figli d’arte che si erano provati alla conduzione del Festival di Sanremo nel lontano 1989, che allora avevano più o meno la sua stessa età. Invece la giovane attrice è risultata ironica ed a suo agio al punto di far desiderare al pubblico di poterla vedere per l’intera durata della manifestazione. Molto spigliata e senza mai impaperarsi, sia nella presentazione dei cantanti che nel monologo tenuto sul bacio, con da sfondo l’iconica immagine dei due innamorati a Time Square a New York dopo la seconda guerra mondiale. “Speriamo di tornare presto a baciarci”, sono le parole di Matilda, riferendosi al difficile periodo che stiamo attraversando. Infine, anche nelle vesti di cantante, nel duetto con Fiorello in “Ti lascerò” di Oxa-Leali si fa notare per la sua gran voce, che i suoi fan avevano già avuto modo di ascoltare in Tutto può succedere dove interpretava appunto una ragazza in cerca di successo nel mondo musicale.