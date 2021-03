Sanremo 2021 scaletta della seconda serata

La seconda serata dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo del 3 marzo è alle porte, con una nutrita schiera di grandi artisti e nuove proposte. Già con la prima mandata la gara si è rivelata davvero interessante, ma c’è ancora da vedere che cosa ci offrirà la seconda.

Molti i brani in gara, suddivisi come al solito in due gruppi. I Campioni presentano 13 canzoni, mentre alle Nuove Proposte sono riservati 4 brani. A condurre la serata è Amadeus, perfettamente a suo agio nella parte, affiancato da Elodie e Fiorello.

Oltre agli artisti in gara, sul palco dell’Ariston si alterneranno anche tanti ospiti speciali come Laura Pausini, Alex Schwazer, Fausto Leali, Enzo Avitabile, Il Volo, Achille Lauro, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti.

La scaletta di uscita per la seconda serata, per tradizione, viene pubblicata all’ultimo momento, per cui è impossibile conoscerla, ma la lista degli artisti che si alterneranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è già nota.

Per quanto riguarda le Nuove Proposte per la seconda serata artisti e titoli sono:

Wrongonyou: Lezioni di volo

Davide Shorty: Regina

Greta Zuccoli: Ogni cosa sa di te

Dellai: Io sono Luca

Invece la nutrita schiera dei Campioni presenta:

Bugo: E invece sì

Orietta Berti : Quando ti sei innamorato

Random : Torno a te

Willie Peyote : Mai dire mai (La locura)

Gaia – Cuore amaro

Gio Evan : Arnica

Lo Stato Sociale : Combat Pop

Malika Ayane : Ti piaci così

Ermal Meta : Un milione di cose da dirti

Extraliscio feat. Davide Toffolo : Bianca luce nera

La Rappresentante di Lista : Amare

Fulminacci : Santa Marinella

Irama : La genesi del tuo colore

Un’edizione con una grande varietà di proposte e stili, che a dispetto di tutte le polemiche si sta rivelando entusiasmante e pronta a soddisfare la voglia di musica per tutti i gusti, dal classico al moderno.

Non resta che scoprire con che ordine si presenteranno gli artisti e se qualcuno di loro punterà anche su un’immagine shock, come ormai sembra essere d’obbligo.