Irama a rischio espulsione: un membro del suo staff positivo al Covid e salta la sua esibizione nella prima serata del Festival.

Brutto colpo di scena per il cantante Irama che ieri sera ha dovuto rinunciare alla sua apparizione sul palco del Teatro Ariston a causa di un contatto avuto con una persona positiva al Covid.

Gli imprevisti in tempi di pandemia

Che non fosse facile mettere in piedi una manifestazione nazionale come il Festival di Sanremo in tempi di pandemia questo lo si era già capito fin da quando si stavano vagliando tutte le possibili strade per poter fare la trasmissione col pubblico in presenza. Ieri però, all’alba della partenza e dopo che tutto era stato attentamente vagliato e che si erano messe in atto tutte le possibili misure di sicurezza per svolgere lo spettacolo in serenità, è arrivata la notizia che ha sconvolto cantanti e spettatori: la sospensione dell’esibizione del cantante Irama dopo che uno dei suoi collaboratori era risultato positivo ad un tampone anti-genico.

Tampone negativo di Irama ma rischio di esclusione

Per regolamento, il cantante si è dovuto sottoporre al tampone molecolare e fortunatamente è risultato negativo. In attesa, però, del risultato il giovane cantante ieri non si è potuto esibire ed al suo posto ha riempito la scena la cantante romana Noemi che era prevista per un’altra data. Doccia fredda, dunque, per Irama che sta vivendo col fiato sospeso queste ore anche se sui social ha affermato che è importante “prima di tutto la salute”. Se dovesse risultare positivo agli altri test il cantante dovrà mettersi in quarantena e ritirarsi dalla gara, ma nulla è ancora del tutto perso. Nel frattempo sono state ulteriormente incrementati i controlli sul resto dei partecipanti.

Colpo di scena anche per Noemi

Il cambio di programma di ieri non ha di certo destabilizzato soltanto Irama. Anche per Noemi, che lo ha sostituito nella gara di ieri, è stata una pioggia a ciel sereno. “Quando me l’hanno detto ho provato una botta di adrenalina unica perché mi ero già settata tranquillamente su domani”, ha commentato Veronica Scopelliti, in arte Noemi. Del resto anche se si è già degli interpreti affermati l’ansia da prestazione non abbandona mai, soprattutto se il palco è quello del Festival di Sanremo.