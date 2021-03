Titanic: il film cult è tornato in tv

Un film che ha appassionato e commosso

Non c’è niente da fare, anche a 27 anni di distanza dalla sua uscita sul grande schermo Titanic è un film che riesce ancora a far parlare di sé e a scuotere il pubblico. Ieri sera sul web si twittava di Leonardo di Caprio e Kate Winslet. Gli adolescenti di allora, ormai adulti, non hanno potuto fare a meno di riguardare quel film che ai tempi riuscì a portare il pubblico nelle sale cinematografiche anche più volte di seguito, perché una non sembrava essere sufficiente di fronte a una pellicola così imponente. Come non ricordarlo dunque positivamente oggi, a quasi 30 anni di distanza?

Le scene più famose di Titanic e i meme sul web

Mentre in tv veniva trasmesso il film, sul web si postavano ieri sera meme esilaranti delle scene più famose, come quella in cui Jack vince il biglietto per il Titanic o quella in cui rivolgendosi alla sua Rose le dice “Ti fidi di me?”. Non sono mancate le battute simpatiche come quella foto di Rose ormai anziana che dice “Ti ricordi quando si poteva tornare a casa dopo le 22? Sono passati ormai 84 anni”.

Quanta realtà nella storia di Jack e Rose?

Jack e Rose, i personaggi interpretati da Leonardo di Caprio e Kate Winslet sono realmente esistiti? È vero che il regista James Cameron si sarebbe ispirato a una storia vera? In realtà non esistono prove che ci consentano di affermare ciò. Per quanto delle ricerche in merito siano state effettuate, non vi è alcun fondamento per poter dire che Jack e Rose siano stati realmente due passeggeri del Titanic.

L’amicizia tra i due protagonisti

Forse non tutti lo sanno, ma Titanic ha avuto anche il merito di dare vita a una grande amicizia, quella tra Kate Winslet e Leonardo di Caprio. I due, che all’epoca avevano appena 21 e 22 anni, sono rimasti sempre molto uniti dopo le riprese del film e ancora oggi affermano di avere un bel rapporto.