WandaVision avrà un’altra stagione?

WandaVision è una serie TV che è stata appena trasmessa su Disney Plus, il nuovo servizio streaming della Disney. La prima stagione è stata un vero successo con grandi e piccini che sono rimasti ammaliati dallo stile unico di questo serial televisivo. Ora i fan della Marvel sembrano scatenati e a colpi di #WandaVision su Twitter e altri social si chiedono se ci sarà una seconda stagione della serie. Qual è la risposta a questa domanda? Ecco quello che c’è da sapere al riguardo.

Di cosa parla WandaVision?

Come prima cosa, è bene analizzare per grandi linee di cosa parla questo prodotto televisivo. WandaVision segue le vicende di Wanda Maximoff, conosciuta anche con il nome di Scarlet Witch, interpretata dalla bella Elizabeth Olsen. La supereroina Marvel dovrà affrontare un grave lutto e andare avanti con la propria vita dopo gli eventi accaduti nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Riuscirà a mantenere la sua salute mentale?

WandaVision è una serie TV frizzante e dallo stile unico, ricca di colpi di scena. Sicuramente è un must per chi ama i prodotti televisivi e vuole trascorrere del tempo in modo rilassato.

Ci sarà una seconda stagione di WandaVision?

Questa domanda sta tenendo con il fiato sospeso centinaia di fan del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, sembra che non ci siano buone notizie per gli appassionati. Kevin Feige, noto produttore e mente suprema dietro tale progetto televisivo-cinematografico ha chiarito i dubbi al riguardo.

Interrogato in merito all’argomento, Feige ha affermato che per ora non è previsto un sequel di WandaVision. In poche parole, non c’è una seconda stagione, la serie si conclude dopo gli eventi della prima.

Ad ogni modo, Feige non ha spento tutte le speranze. Il presidente dei Marvel Studios ha detto che la storia della serie televisiva “dipenderà dai film MCU futuri“. Dunque, non resta che aspettare come si muoveranno registi e produttori con la timeline cinematografica principale per scoprire se ci sarà una sorpresa riguardo a WandaVision!