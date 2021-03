Liste di riserva per il vaccino: si parte dalla Toscana

In Toscana arriva la lista di riserva per il vaccino

Adesso la Regione Toscana pensa a come organizzare l’elenco di scorta per i vaccini anti-Covid: una specie di “riserva vaccinale” a cui attingere nella circostanza in cui, a termine del giorno, rimangano inutilizzare delle dosi di siero

Sono i dati resi noti dalla Asl Toscana sud est, a cui appartengono Arezzo, Siena e Grosseto, che ha utilizzato la riserva da sabato

La Asl precisa inoltre che possono accedere alla “panchina” vaccinale sia i conviventi delle persone enormemente vulnerabili affetti da alcune malattie sia i conviventi e i caregiver delle persone con pesante handicap

Gli over 80

Per ora non sono previsti riservisti per le dosi di Pfizer, somministrate agli over 80 e alle persone molto vulnerabili, e per quelle di Moderna, usate soprattutto per le iniezioni nelle abitazione nei confronti di soggetti che non si possono muovere da casa

Dove si vaccina

Si usano per ora il cinematografo Aurelia Antica di Grosseto, che è il nucleo primario (capacità “maxi”, secondo la precisazione di Regione e Asl, ovvero 700 metri quadrati), la Fonderia 1 all’ex Ilva di Follonica, gli ambienti di Kronos di Castel del Piano, il locale di ristorazione Attimi di Albinia (capacità 400 metri quadrati)

Evitare gli sprechi

Chi offre la sua disponibilità, dovrà riuscire ad arrivare al luogo del vaccino in 20 minuti dalla ricezione della chiamata da parte del centro vaccinale

Lo scopo è quello di evitare gli sprechi e consentire il completo uso dei vaccini a disposizione

La riserva vaccinale è riservata alle persone che fin da ora possono vaccinarsi con Astra Zeneca

La Regione Toscana sta adesso mettendo a punto un servizio di pre-registrazione per formare una elenco di scorta per i vaccini anti-Covid: a questa riserva vaccinale si accederà dal portale di prenotazione prenotavaccino che sarà attivo dal 24 marzo