Vaccini: in Piemonte si parte con le prenotazioni per gli over 70

In Piemonte chi appartiene alla generazione compresa nella fascia tra 70 e 79 anni (tutti i nati nel 1951 compresi) potrà esprimere la preadesione alla vaccino sul sito www.ilPiemontetivaccina.

La richiesta arriverà in modo automatizzato al dottore di famiglia, che si accorderà con l’assistito per fissare il giorno in cui riceverà il siero. Il tutto sarà eseguito con il vaccino AstraZeneca nel suo studio medico, oppure in una clinica di medicina di gruppo o ancora in un locale messo a disposizione dalla asl territoriale.

Solo in seguito prenderà il via lo stadio 2, quello in cui a vaccinarsi sarà la Categoria 1, cioè quella a più elevato rischio per fragilità.

Per gli appartenenti a quest’ultima arriveranno, forniture permettendo, i vaccini Pfizer e Moderna.

Strumenti alternativi per prenotare il vaccino

Insieme alla modalità online, è attiva anche la prenotazione tramite il call center specifico. Basta chiamare il numero gratuito 800.00.99.66.

Lo sportello telefonico è operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi il sabato e i giorni festivi). In alternativa si possono sfruttare i 687 sportelli Postamat o ancora tramite i postini di Poste Italiane, che hanno la possibilità di inserire in calendario gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alla gruppo interessato dalla distribuzione del siero.