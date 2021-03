Arriva il nuovo Samsung Galaxy Note 20

Le notizie sui Samsung Galaxy Note 20 in Europa suggeriscono che il telefonino sarà un apparecchio poderoso, con in lascito molti aspetti dei modelli all’avanguardia, incluso il molto osannato “Space Zoom”, capace di ingrandire la vista fino al 30x.

Ragguardevole infatti il display Super AMOLED Plus da 6,7″ con cornici assai sottili e design Infinity-O, in questo modo come pure il settore fotografico, dotato di quattro sensori al retro e selfie cam da 32 Megapixel.

Non sappiamo per ora né se, né quando arriverà in commercio, ma potrebbe far bramosia a tanti un strumento in grado di di garantire uno, o forse persino due giorni di autosufficienza con uso prolungato.

Le caratteristiche

Galaxy A42 5G, ricordiamo, integra un schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione di 720 × 1600 pixel, un processore Snapdragon 750G, 4GB di RAM, una quad cam retro con sensore primo da 48MP ed una alimentazione da 5000mAh con sostegno alla ricarica da 15W.

Come di frequente accade, le tecnologie che debuttano sugli smartphone di classe alta sono destinate ad arrivare prima o poi pure su quelli di categoria media e su quelli di classe bassa.