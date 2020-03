Coronavirus: gli aggiornamenti nel mondo

Emergenza corona virus: in Cina solo un caso

L’emergenza corona virus ormai impazza in tutto il mondo e sono tante le persone preoccupate per la pandemia. Negli ultimi giorni però la situazione in Cina sembrerebbe andare per il verso giusto: la città di Wuhan, focolaio del virus, si è sviluppato solo un caso di contagio mentre ce ne sono stati venti di ritorno. La Corea del Sud invece, per proteggersi dall’epidemia, ha avviato una serie di misure per controllare gli arrivi internazionali ed evitare il contagio. Qui i casi positivi al corona virus sono ancora sotto la quota cento nonostante siano passati tre giorni: i contagiati infatti sarebbero ottantaquattro e la maggior parte di essi sarebbe appartenente alla Chiesa di Gesù Shincheonji.

Nuovo epicentro per il corona virus: Europa contagiata

Il corona virus si è esteso in tutto il mondo ma il suo epicentro sembra essere l’Europa. Il continente infatti per numero di contagiati sembra aver addirittura superato la Cina. Proprio per questa ragione l’Europa ha deciso di chiudere le frontiere esterne dell’Unione europea. L’Oms ha sostenuto che si tratta di una crisi sanitaria che colpisce tutta la popolazione (anche i bambini e i più giovani, non solo gli anziani) e che può essere sconfitta soltanto con il passare dei mesi. Uno dei paesi più contagiati in Europa è senza dubbio l’Italia, seguita a ruota da tutti gli altri. Per tale ragione i leader del G7 hanno proposto di bloccare tutti gli spostamenti non essenziali per almeno trenta giorni, fatta eccezione per chi deve ritornare al proprio paese oppure per il personale sanitario. Dopo l’Italia, il paese più colpito in Europa è la Spagna che ha registrato 300 morti e circa 9000 contagiati tra cui anche il governatore Quim Torra. Dopo la Spagna la situazione non migliora in Germania: qui infatti gli esperti hanno affermato che i casi di contagio continuano a salire velocemente.