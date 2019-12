Elezioni Inghilterra: Boris Johnson sfida Jeremy Corbin, voto fino alle 22 di oggi

Le odierne elezioni in Inghilterra sono state definite un momento storico sia dal Guardian che dall’Independent. Chi uscirà vincitore dalle urne condurrà il Regno Unito verso una nuova fase. Se a essere eletto sarà Boris Johnson, come sembra alla luce degli ultimi sondaggi a pochi giorni dal voto, Londra lascerà l’Unione europea entro il 31 gennaio 2020 (la nuova data fissata dall’Europa dopo la richiesta di proroga presentata da Johnson a fine ottobre). Se a vincere sarà invece l’avversario Jeremy Corbin, i cittadini di Sua Maestà potrebbero tornare di nuovo alle urne per un secondo referendum su Brexit.

Elezioni Inghilterra oggi: Boris Johnson al seggio con il cane

L’ex primo ministro inglese Boris Johnson ha già votato questa mattina, presentandosi al seggio elettorale in compagnia del suo inseparabile cane Dylin. In alcune foto, Johnson è ritratto mentre bacia il piccolo animale. Il leader dei Conservatori sembra sia sicuro di sé, alla luce anche di tutti i sondaggi che lo vedono in testa con sei punti percentuali di vantaggio rispetto al diretto rivale Corbin (fonte Sole 24 Ore). Lo slogan utilizzato da Boris Johnson nel corso della campagna elettorale è stato ‘Get Brexit done’, che può essere tradotto in italiano con ‘Fare Brexit’.

Jeremy Corbin non si dà per vinto

Nonostante i sondaggi lo diano per sfavorito alle elezioni UK, Jeremy Corbin non vuole lasciare nulla di intentato e continua ad attaccare il suo diretto rivale alla corsa di primo ministro britannico. Corbin, numero uno del Partito Laburista, è determinato a ripetere il referendum su Brexit dopo quello del 2016, nella convinzione che l’esito stavolta possa essere differente rispetto a quello di tre anni fa. Le prime proiezioni sono attese nella notte tra giovedì e venerdì, con i seggi che chiuderanno alle 22:00 (qui in Italia saranno le 23:00).