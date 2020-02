Filamenti di vetro in Coca Cola: i lotti richiamati dal Ministero della Salute

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è apparso un avviso con cui vengono richiamati determinati lotti di Coca Cola in bottiglia per la possibile presenza di filamenti di vetro. L’annuncio è stato comunicato anche dalla stessa multinazionale statunitense, di recente protagonista di una partnership commerciale con Ferrero per la vendita dei tic tac al gusto di Coca Cola. Di seguito l’avviso di richiamo pubblicato sul portale web del Ministero italiano della Salute e le raccomandazioni per chi avesse in casa uno dei lotti interessati.

Possibili filamenti di vetro nelle bottiglie di Coca Cola: i lotti richiamati

Stando all’avviso di richiamo presente nel sito ufficiale del dicastero, i lotti richiamati per la possibile presenza di filamenti di vetro appartengono ai seguenti numeri di produzione: L191218, L191219, L191220, L191221, L200107, L200108, L200109, con scadenza tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (fonte Repubblica). Il prodotto richiamato è Coca Cola Original Taste, nello specifico la confezione di piccole bottiglie in vetro da 6 di 20 cl. Lo stabilimento oggetto del richiamo è invece quello di Nogara, comune della provincia di Novara. Alla base del richiamo il possibile rilevamento di corpi estranei, specificati in filamenti di vetro, come si può leggere nell’avviso pubblico. Oltre al mercato italiano, è stato confermato come l’avviso alimentare abbia interessato anche il mercato dei vicini austriaci.

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

Il Ministero italiano della Salute invita tutte le persone che hanno nella propria abitazione i prodotto Coca Cola Original Taste a verificare il numero del lotto. Quest’ultimo è indicato sul collo della bottiglia. Nel caso la sigla corrisponda ai lotti richiamati, l’invito è di non consumare la bevanda presente nelle bottigliette da 20 cl e di contattare il numero verde 800.534.934 per la sostituzione del lotto.