Jill Biden: un’italoamericana alla Casa Bianca

Jill Biden: l’albero genealogico

Dopo la conta dei voti è possibile dire, finalmente, che Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Ad accompagnarlo durante i prossimi quattro anni sarà Jill Jacobs in Biden, sua moglie. La ex modella e ora quasi first lady che ha rubato il cuore del presidente, però, non è proprio un’americana doc. Infatti, come lei stessa ha dichiarato, in lei scorre sangue italiano, precisamente, di Gesso.

A dimostrare questa informazione è il suo albero genealogico. Nel 1900 suo nonno, Domenico Gacoppo si è imbarcato da Napoli verso la terra promessa e per qualche tempo ha mantenuto il suo cognome prima di trasformarlo in Jacobs.

Jill Biden: le origini dichiarate in un’intervista

A fare luce sulle sue origini è stato Antonio Federico, studioso di Gesso. Durante un’intervista ha dichiarato che parte della famiglia di Jill Biden ha origini siciliane. Nonno Domenico si imbarcò da Napoli sulla nave chiamata Patria, precisamente, il 19 maggio del 1900 con sua moglie, Angela Caruso e altri tre fratelli di pochi anni. L’obiettivo era quello di ricongiungersi con Placido Giacoppo, il capostipite della famiglia.

Lo studioso Antonio Federico spiega che durante il primo mese in America la famiglia volle mantenere il suo cognome ma, successivamente, per comodità, preferirono trasformarlo in Jacobs.

Da Gesso (frazione ubicata nel messinese) arrivano le congratulazioni alla neo first lady americana. L’invito fatto dalle autorità del luogo è quello di viaggiare verso la provincia di Messina per scoprire altri particolari sui suoi avi. Oggi la frazione si è, praticamente, spopolata. Infatti vi abitano solo 450 anime, mentre, nel 1900, il villaggio contava 3500 persone.