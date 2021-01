WhatsApp e data sharing con Facebook

WhatsApp e Facebook

Secondo le nuove condizioni gli utenti che intendono continuare ad usare WhatsApp dovranno condividere i dati con la casa madre Facebook. L’aggiornamento, nello specifico, prevede il data sharing anche con i dati che in passato erano rimasti non condivisi. A detta di Zuckerberg, lo scopo sarebbe il miglioramento dell’esperienza d’uso.

L’avviso di WhatsApp non è stato accolto in modo positivo dagli utenti, che hanno preferito iniziare ad usare altri servizi di messaggistica, come Signal e Telegram. L’azienda WhatsApp ha così deciso di fare chiarezza sul punto, spiegando lo sharing con Facebook non comporterà alcuna violazione della privacy.

Dati condivisi con Facebook

Il post dell’azienda, pubblicato anche sul sito ufficiale, specifica inoltre che WhatsApp e Facebook, in tutti i casi non avranno alcun accesso ai messaggi privati degli utenti. Stesso vale per tutte le conversazioni audio e video. I registri che contengono messaggi e chiamate saranno soltanto salvati in remoto.

Questo è ciò che avviene anche con le posizioni condivise, le informazioni di contatto e la partecipazione ai gruppi. I dati rimangono sempre privati, ovvero saranno nell’esclusivo possesso dei diretti interessanti.

Secondo WhatsApp buona parte dei dati che saranno condivisi con Facebook riguarda la comunicazione con le aziende che usano soprattutto servizi di hosting. WhatsApp, pertanto, si limiterà a condividere solo i dati di utilizzo dell’app, in modo da mostrare annunci mirati agli utenti durante la navigazione.

Nel post dell’azienda, tuttavia, non vengono chiariti altri aspetti sulla condivisione e indicati tutti quelli che saranno effettivamente oggetto di sharing. A questo riguardo nulla si legge in merito ai dati che riguardano l’IP. Almeno per il momento tutte queste novità non interessano gli utenti italiani.