Clima, fumata nera al termine della Cop25 di Madrid: la delusione di Greta Thunberg

Greta Thunberg analizza con fermezza quanto accaduto in occasione dell’ultima conferenza Onu sul cambiamento climatico, affermando che le nuove generazioni non si arrenderanno di fronte al mancato accordo sulla regolazione del mercato del carbonio.

La Cop25 di Madrid si è conclusa con un nulla di fatto. Il simbolo della fumata nera è il mancato accordo sulla regolazione del mercato del carbonio a livello globale, corrispondente all’articolo 6 dello storico Accordo di Parigi stipulato nel 2015. La prossima riunione decisiva sul clima è in calendario nel giugno del prossimo anno presso la città di Bonn, in Germania. Sia la giovane attivista svedese Greta Thunberg che Antonio Gutierres (segretario generale dell’Onu) hanno manifestato il proprio disappunto in merito alla mancata intesa al termine dei lavori di Madrid.

Dal 2020 obbligo per i Paesi ricchi di indicare le risorse per diminuire i gas serra

L’unica nota positiva per i Paesi sensibili al cambiamento climatico e alle sue conseguenze sul pianeta nel corso dei prossimi anni arriva dall’obbligo per le nazioni più ricche di indicare dal 2020 il quantitativo esatto di risorse stanziate per diminuire la percentuale di gas serra prodotto. Per questo motivo, si può parlare di successo da parte dei Paesi che hanno maggiormente a cuore la questione ambientale, come ad esempio le isole disseminate nell’Oceano Pacifico che rischiano di scomparire per effetto delle conseguenze dovute al surriscaldamento globale.

Il messaggio di Greta Thunberg dopo la Cop25

La Cop25 è l’altro nome con cui è conosciuta la conferenza Onu sul cambiamento climatico. Quella di quest’anno era molto attesa, in particolare dalle nuove generazioni ispirate dall’attivista svedese Greta Thunberg. La vincitrice del prestigioso riconoscimento Persona dell’Anno 2019 del Time ha riconosciuto il fallimento dell’ultima riunione tenutasi presso la capitale spagnola, affermando come i potenti della Terra stiano continuando a ignorare la scienza. Greta ha però sottolineato come le nuove generazioni non si arrenderanno, visto che la lotta contro il cambiamento del clima è appena iniziata.